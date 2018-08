Berlin (ots) - Der Raststättenkonzern Tank & Rast (T&R) gerät wegen überhöhter Preise an seinen Autobahn-Tankstellen sowie in Shops und Restaurants unter Druck. "Die Zwangslage der Reisenden auf der Autobahn wird schamlos ausgenutzt", sagte Marion Jungbluth, Verkehrsexpertin beim Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv), dem "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe).



