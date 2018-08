Mit der Übernahme von Monsanto könnte Bayer sich so richtig in die Nesseln gesetzt haben. Das zumindest ist aktuell die Befürchtung der Anleger, die auf mehrere Millionenklagen mit dramatischen Kursverlusten reagierten. Am Freitag gab es für die Aktie jetzt eine kleine Verschnaufpause. Statt nach unten, ging es für den Titel um 1,75 Prozent nach oben. Angesichts von Kursverlusten in Höhe von etwa 20 Prozent in den letzten Tagen ist das aber kaum mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Dass ... (Robert Sasse)

