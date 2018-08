DAX: Endlich eine Verschnaufpause, Bayer auf Erholungskurs

Am heutigen Montag kamen die DAX-Bullen endlich wieder zum Zuge. Die Hoffnung ist groß, dass sich die Märkte nachhaltig beruhigen. Bis wir Gewissheit haben, dürfte es jedoch noch eine Weile dauern.

Das war heute los. In den chinesisch-amerikanischen Handelsstreit könnte endlich Bewegung kommen. In Kürze wird eine chinesische Delegation in Washington zu Gast sein. Möglicherweise findet die von vielen Marktteilnehmern erhoffte Annäherung statt. Darüber hinaus fiel der Wert der türkischen Lira zu Beginn der neuen Handelswoche nicht mehr so schnell wie zuletzt. Und dies, obwohl die Ratingagenturen Moody's und Standard & Poor's (S&P) türkische Staatsanleihen zuletzt weiter herabgestuft hatten. In diesem Umfeld konnte der DAX deutliche Zugewinne verzeichnen. Aus den letzten Wochen wissen wir jedoch, dass sich Erholungsversuche im DAX relativ schnell als Strohfeuer erweisen können. Negativschlagzeilen in Bezug auf die türkische Lira oder die verschiedenen Handelsstreitigkeiten können derzeit aber auch sehr schnell für Verunsicherung sorgen.

Den vollständigen Artikel lesen ...