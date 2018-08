* Hohe Abwärtsdynamik ist ein Baisse-Signal* Mein DAX Short-ETF ist bereits deutlich im Plus* Beim Bruch der nächsten wichtigen Marke geht es weiter abwärts* Bearishe Zeichen gibt es auch an der US-Börse* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Vernächlässigte Außenanlagen bei öffentlichen Gebäuden

Liebe Leser,



vor zwei Wochen habe ich hier geschrieben, dass der DAX seine nächste große Abwärtswelle begonnen hat. Inzwischen ist er auf 12.100 Punkte gefallen. Damit notiert er bereits 1.500 Punkte oder 11% unter seinem Hoch, das er im Januar 2018 erreicht hat.



Auf dem folgenden Chart zeige ich Ihnen noch einmal die mächtige Topformation, die der DAX in den vergangenen anderthalb Jahren herausgebildet hat. Sie ist nahezu perfekt und empfiehlt sich damit für jedes Lehrbuch der Chartanalyse. Viel wichtiger jedoch ist, dass diese Formation auf eine schwere Baisse hindeutet. Deshalb sollten Sie dieses Signal nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...