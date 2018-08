Daimler hat in den vergangenen Wochen eine kleine Seitwärtsphase begonnen. Nun sieht es so aus, als würde der Kurs sich weiter in Richtung Süden verabschieden. Die Vorzeichen sind nicht allzu günstig, meinen die charttechnischen Analysten mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen.

Am Freitag fiel der Kurs um fast 1 %. Dies ist nicht entscheidend. Belastend ist vielmehr der Umstand, dass die Aktie damit auf den tiefsten Kurs seit 4 Jahren zu fallen droht. Dieser verläuft bei 52,25 Euro und war ... (Frank Holbaum)

