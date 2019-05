Was ist denn bei Daimler los? Die Aktie verliert heute rund 7% und fällt damit deutlich unter die Kursmarke von 50 Euro. Das sollten Sie dabei wissen:Die Daimler-Aktie notiert heute Ex-Dividende (3,25 Euro) - der Aktienkurs wird dabei um den Ausschüttungs-Betrag reduziert. Kurse erhalten am sogenannten Ex-Dividenden-Tag üblicherweise den Zusatz "ex Dividende" oder auch "xD"...

