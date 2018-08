Stefan Krautwald hat schon viel von der Welt gesehen. Schon während seiner akademischen Ausbildung war er in Uruguay und Portugal. In der Position des General Managers bei Arvato-Bertelsmann war er dann für das Servicegeschäft für Offshore-Aktivitäten in Kolumbien und Peru verantwortlich, bis er schließlich im Jahr 2011 kündigte, um sich neuen Herausforderungen im Internethandel zu stellen. Dort sah er großes Potenzial. Als Spross einer deutschen Apothekerfamilie hatte Krautwald die Idee, einen Online-Apothekenhandel in Südamerika aufzubauen. Mit "Farmalisto" ist dem Deutschen 2013 ein großer Erfolg gelungen: Die Online-Plattform ist führend auf dem südamerikanischen Markt und beschäftigt 150 Mitarbeiter. Von Kolumbien aus will er nun mithilfe einer Kryptowährung den Einzelhandelssektor revolutionieren. Im Gespräch mit dem AKTIONÄR erklärt der Mitgründer und Chief Commercial Officer von Fluzcoin, wie das funktionieren könnte und was er von den etablierten Kryptowährungen hält.

