Wieso wächst die Eurozone so langsam?

In Deutschland konnte das Wachstum im zweiten Quartal wieder etwas zulegen. Insgesamt wachsen Deutschland und die Eurozone aber langsamer als andere Regionen. Woran liegt das überhaupt?

Im vergangenen Jahr ist der Eurozone etwas Außergewöhnliches gelungen. Sie konnte schneller wachsen als die USA. Das war eine Situation, an die man sich nicht gewöhnen sollte. Es war ein Ausnahmezustand. Über einen längeren Zeitraum läuft das US-Wachstum jenem in der Eurozone davon (Grafik 1).

Das erscheint nicht ganz fair. So verschieden sind die zwei Regionen ja dann doch nicht, möchte man meinen. Irgendetwas scheint hier aber nicht zu stimmen. Gerne wird der Unterschied erklärt, indem auf mehr Regulation in der Eurozone verwiesen wird oder in den USA mehr Innovation stattfindet.

Den vollständigen Artikel lesen ...