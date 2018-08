BERLIN (Dow Jones)--Im Abgas-Skandal entlässt VW laut einem Medienbericht zufolge erstmals einen ehemaligen Vorstand. Laut Bild am Sonntag wird Heinz-Jakob Neußer die fristlose Kündigung in diesen Tagen zugestellt. Neußer wurde im September 2015, wenige Tage nach Bekanntwerden der Diesel-Affäre, als Entwicklungsvorstand der Marke VW beurlaubt, erhält seitdem aber weiterhin sein Gehalt. Ein Sprecher des VW-Konzerns wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.

Neben Neußer trenne sich Volkswagen von weiteren Mitarbeitern, die in die Abgas-Affäre verwickelt seien. Wie Bild am Sonntag erfahren habe, bekam der Autobauer kürzlich Akteneinsicht bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Dabei seien die VW-Juristen auf belastende Unterlagen wie Zeugenaussagen, Protokolle und Mails gestoßen, die der Konzern jetzt für die Kündigungen nutze. Gegen die betroffenen Mitarbeiter ermittelten die Staatsanwälte schon seit Längerem.

Wie die Zeitung weiter berichtet, taucht Neußer häufig in den Akten der Staatsanwaltschaft auf. So habe ein VW-Ingenieur berichtet, dass Neußer bereits 2011 von den Manipulationen gewusst habe. Weitere Zeugen hätten ausgesagt, dass er 2012 sogar die Verbesserung der Betrugssoftware genehmigt habe. Neußer äußert sich nicht zu den Vorwürfen, wie Bild am Sonntag schreibt. Die US-Justiz hat im vergangenen Jahr Anklage gegen Neußer erhoben und ihn sogar weltweit zur Fahndung ausgeschrieben, genauso wie Ex-VW-Vorstandschef Martin Winterkorn. Aus Angst vor einer Auslieferung an die Amerikaner verlassen beide seitdem Deutschland nicht mehr.

