MÜNCHEN (Dow Jones)--Der Walldorfer Softwarekonzern SAP will mit seinem neuen Angebot zum Management von Kundenbeziehungen (CRM) beim Umsatz rasch die Marke von einer Milliarde Euro knacken. Alleine im zweiten Quartal habe C/4HANA "bereits 309 Millionen Euro Umsatz gemacht", sagte SAP-Finanzvorstand Luka Mucic gegenüber Euro am Sonntag. Wenn man berücksichtige, dass das vierte Quartal bei SAP traditionell am stärksten sei, werde man "nicht mehr lange warten müssen", sagte er.

Europas größtes Softwarehaus hat sein CRM-Angebot in den vergangenen Jahren stark ausgebaut und sich dazu auch mit mehreren Zukäufen verstärkt. Erst im April hat der Konzern für 2,4 Milliarden Dollar den CRM-Spezialisten Callidus übernommen. Im vergangenen Herbst hatten die Walldorfer zudem das US-Unternehmen Gigya geschluckt.

Gemeinsam mit den eigenentwickelten Lösungen sei SAP nun in der Lage, den Kunden "ein Portfolio über alle CRM-Subsegmente anzubieten - und zwar nahtlos integriert" in das Kernprodukt S/4HANA sowie die gesamte Logistik-Kette. "Das kann sonst keiner", sagte Mucic mit Blick auf Wettbewerber wie Salesforce, Oracle oder Adobe.

Der CRM-Markt ist in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen. Alleine 2017 legte der Umsatz mit CRM-Software nach Daten des US-Marktforschers Gartner um rund 14 Prozent 39,4 Milliarden Dollar. Damit übertraf das Segment den Umsatz mit Datenbank-Lösungen sowie betriebswirtschaftlicher Standard-Software (ERP). Bei ERP ist SAP weltweit die Nummer 1.

