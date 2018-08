Berlin (ots) - Birgit Steinborn, Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Siemens, kritisiert den massiven Stellenabbau unter Joe Kaeser. Ursprünglich habe es "Erleichterung in der Belegschaft gegeben", als Kaeser vor fünf Jahren Vorstandsvorsitzender wurde. "Herr Kaeser wollte damals Ruhe ins Unternehmen bringen", sagte Steinborn dem Tagesspiegel (Montagausgabe). "Doch die Umstrukturierungen gingen erst richtig los.



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de