BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) erwartet, dass die EU in den kommenden Jahren in "fast allen Politikbereichen wesentlich stärker gefordert sein wird" als bisher. Im Interview mit der Welt am Sonntag sagte Maas: "Das nationale Interesse Deutschlands hat im Jahre 2018 einen Namen. Der Name lautet: Europa." Klima-, Migrations- und Sozialpolitik könnten von Einzelstaaten nur noch unvollkommen betrieben werden. Die Kritik an einer fehlenden Antwort auf die europapolitischen Vorschläge des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron wies Maas zurück. "Wir müssen eine aktive Europapolitik machen, anstatt im Multiple-Choice-Verfahren Antworten auf die diversen Ideen Macrons zu geben. Wir müssen an jeder Stelle, wo wir Nein sagen, einen eigenen Vorschlag unterbreiten. Daran arbeitet die Bundesregierung, arbeitet das Auswärtige Amt. Die Bundesregierung ist europapolitisch alles andere als blank", so Maas in der Welt am Sonntag.

August 19, 2018

