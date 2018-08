Fürs Schürfen virtueller Währungen sammelte die Firma Envion 100 Millionen Dollar ein. Ein Geschäft gab's nie, das Geld ist weg. Nun klagen die Anleger.

Der Chef verdient gut 15.000 Dollar im Monat, aber er darf nichts mehr entscheiden. Kunden? Fehlanzeige. Der Geschäftsbetrieb steht still. 100 Millionen Dollar vertrauten Investoren Anfang des Jahres den Machern der Envion AG an. 161 Prozent Rendite lautete das Versprechen.

Erst mal erhielten die Geldgeber freilich nur Tokens, virtuelle Münzen. Envion machte einen Initial Coin Offering (ICO), einen virtuellen Börsengang. Bei Ausgabe hatten die Tokens einen Wert von je einem Dollar. Mittlerweile sind es nur noch 7,8 Cent.

Schlimmer als die nackte Zahl: Die Envion AG, im Januar noch als Ausweis einer florierenden deutschen Kryptoszene gefeiert, ist zu einem bizarren Gebilde verkommen. Vorstand und Gründer verklagen sich gegenseitig. Beide betreiben Webseiten, auf denen sie einander wüst beschimpfen. Und während sich die Topmanager streiten, sehen 30.000 Anleger ihre Einlagen Tag für Tag weiter zerfallen.

Marktexperten hatten vor solchen Katastrophen gewarnt. Kurz vor dem Börsengang der Envion AG meldete sich die Europäische Börsenaufsicht Esma zu Wort: "Wir beobachten einen rapiden Anstieg von ICOs in Europa und der Welt und sind besorgt, dass Investoren nicht wissen, welche Risiken damit verbunden sind." Zwei Tage später legte die deutsche Finanzaufsicht Bafin nach: "ICOs sind für Anleger höchst risikoreiche, spekulative Investments. Ein Totalverlust der Investition ist möglich."

Die Warnungen verhallten. Steckten Anleger 2017 sieben Milliarden Dollar in virtuelle Börsengänge, waren es allein im ersten Halbjahr 2018 bereits 13,7 Milliarden. Monat für Monat gab es 100 solcher ICOs. Die Stuttgarter Börse will im Herbst sogar eine eigene Plattform für den Handel von Kryptowährungen starten. Ganz gleich, wie vage eine Geschäftsidee sein mag, die Macher werden am Markt mit Geld überschüttet.

Einer von ihnen heißt Michael Luckow. Der Mann wirkt nervös, als ihn das Handelsblatt zum Gespräch in Düsseldorf trifft. Groß und schlaksig ist der 1984 in Berlin Geborene. Er war kaum volljährig, als er seine erste Firma gründete.

Wenige Jahre später kaufte ihm ein Rivale seine Internet-Tauschplattform ab - für "einen sechsstelligen" Betrag, wie Luckow formuliert. Pro forma sei er damals Student an der Technischen Universität Berlin gewesen. Aber nach dem Verkauf konzentrierte er sich erst mal aufs Nachtleben der Hauptstadt.

An die Uni fand Luckow nie zurück. Finanziell unabhängig, hatte er schon im Alter von Anfang 20 ein Netzwerk für Geschäftskontakte. Luckow probierte viel aus, gründete eine Ticketfirma, eine Marketingagentur, organisierte das Berliner Tanzfestival Holi mit und verkaufte im Internet chinesische Sitzsäcke. Das Geschäft war schwierig und wenig erfolgreich. Doch dann wurde alles plötzlich ganz einfach.

Ein Füllhorn namens ICO

"Anfang 2017 saß ich mit Freunden zusammen. Wir haben uns Gedanken gemacht über neue Geschäftsmodelle", erzählt Luckow. Sie sprachen über die neue Datenbank-Technik Blockchain. Sie ermöglichte plötzlich ebenso anonyme wie sichere Transaktionen von Werten über das Internet. Blockchain wurde von Tag zu Tag beliebter.

Das lag vor allem am Kurs der elektronischen Währung Bitcoin, der stieg und stieg. Ständig kamen neue Kryptowährungen auf - und fanden Investoren. "Das erschien uns wie damals beim Neuen Markt", sagt Luckow in Anspielung auf die Internetblase Ende der 1990er-Jahre. "Das Thema funktionierte und war erfolgreich. Also finanziell, nicht unbedingt technisch."

Finanzieller Erfolg unabhängig von der technischen Machbarkeit. Verlockend. Die Freunde hatten eine Idee: Die Blockchain-Technik, auf der praktisch alle Kryptowährungen basieren, war ungeheuer rechenintensiv, der Strombedarf enorm hoch. Luckows Runde ersann die Idee, Rechner für das sogenannte Kryptomining, die virtuelle Produktion von Bitcoins und Co., in Container einzubauen.

Diese sogenannten Mobile Mining Units sollten neben Solar- und Windfarmen oder Wasserkraftwerken aufgestellt werden und dort überschüssigen Ökostrom abgreifen. Manche Solaranlagen gingen vom Netz, wenn der Preis für die Energieeinspeisung gerade nicht rentabel war. Dieses verschenkte Potenzial wollte Luckow nutzen. Seine Container sollten Bitcoins dort herstellen, wo der Strom billig war.

Das Projekt brauchte Investitionen in Millionenhöhe. Luckows Glück: Dauerte es früher oft Jahre, um Geldgeber von einer Geschäftsidee zu überzeugen, hatte sich 2017 eine viel schnellere Methode zur Mittelbeschaffung etabliert: der sogenannte virtuelle Börsengang. Bei einem Initial Coin Offering geben Start-ups statt Aktien virtuelle Münzen aus, Coins oder Tokens genannt.

Die Praxis war kaum reguliert. Alles ging viel schneller als bei einem echten Börsengang. Zugleich suchten viele Anleger aufgrund der weltweit niedrigen Zinsen verzweifelt Möglichkeiten, ihr Vermögen zu mehren. All das führte zu einem überraschenden Boom. Schon 2017 gab es weltweit mehr als 500 ICOs.

Luckow fürchtete nur, dieses Füllhorn könnte versiegen. "Es musste schnell gehen. Wir mussten anderen zuvorkommen", erinnert sich der Jungunternehmer. "Die Leute bekamen das Geld einfach hinterhergeworfen. Es war vorauszusehen, dass das nicht lang gut gehen wird."

Kooperation mit ARD-Journalist Woestmann

Verhielt er sich deshalb so, wie er es tat? 2017 wollte Luckow eine Firma gründen, Millionen einsammeln, selbst aber nicht in Erscheinung treten. Luckow gibt zu, er habe sich im Hintergrund halten wollen. Richtig ist aber auch, dass sein Name seit Oktober 2015 im Schuldnerregister des Amtsgerichts Berlin steht.

Luckow erklärt das nicht. So ein Eintrag hat üblicherweise etwas mit unbezahlten Rechnungen zu tun und wirkt auf Investoren nicht gerade anziehend. Luckow und seine Partner machten sich auf die Suche nach einem seriösen, etablierten Geschäftsmann. So stießen sie auf Matthias Woestmann.

Eine merkwürdige Wahl. Der Journalist war bis 1997 Auslandskorrespondent der ARD. Dann gründete er eine Firma für Filmrechte, die erfolglos blieb. Anschließend rief Woestmann Quadrat Capital ins Leben. Die Investmentgesellschaft konzentriert sich nach ihrer Eigendarstellung auf Projekte mit fossilen und erneuerbaren Energien.

Auf der Internetseite von Quadrat Capital sind aber keine Projekte zu finden, tatsächlich gibt es nur zwei Beteiligungen: einen Lieferdienst und eine kanadische Ölgesellschaft. Der zuletzt eingereichte Jahresabschluss stammt aus dem Jahr 2015 und zeigt ein Eigenkapital von null Euro. Für die Jahre 2012, 2013 und 2014 fehlen im offiziellen "Bundesanzeiger" die Zahlen.

Luckow und seine Partner störte das nicht weiter. Woestmann war wie Luckow in der Hauptstadt ansässig. In der Berliner Szene war bekannt, dass der Ex-Journalist viel Geld mit Aktien des Solarmodulherstellers Solon verdient hatte, bevor das Unternehmen zusammenbrach. Im Sommer 2017 gab es ein erstes Treffen. "Woestmann machte einen smarten Eindruck", sagt Luckow. "Er sagte, er habe viele Kontakte in der Branche für erneuerbare Energien, könnte Investoren besorgen."

Schon im Oktober war Woestmann CEO einer frisch gegründeten Gesellschaft: der Envion AG. Der heute 57-Jährige gibt offen zu, dass er das Schürfen virtueller Münzen technisch gar nicht verstand. "Aber Luckow und seine Jungs sprachen die ganze Zeit davon. Die liefen alle in T-Shirts rum und sahen aus, wie man sich Computer-Nerds eben vorstellt", sagt Woestmann. "Ich dachte mir, das wird eine Lernerfahrung. Und dann war da natürlich das Geld."

