Zug (ots) - Das Kantonsgericht Zug hat entschieden, dass die

envion AG aufgrund eines "Organmangels" aufgelöst wird. Dies meldet

die deutsche Quadrat Capital GmbH als Aktionärin der envion AG. Die

Liquidierung wird vom Konkursamt Zug nach Schweizer Konkursrecht

durchgeführt. Damit werden die Gläubiger der envion AG, die rund

37.000 ICO-Investoren, ihr Geld zurückerhalten.



Grund für die Gerichtsentscheidung ist das Fehlen eines staatlich

lizensierten Wirtschaftsprüfers (?Revisionsstelle?), der nach

Schweizer Obligationenrecht zwingend vorgeschrieben ist für

Gesellschaften, die eine öffentliche Anleihe begeben. Die

ursprüngliche Revisionsstelle der envion AG, PwC, war Anfang März

zurückgetreten, nachdem der Verwaltungsrat Unregelmäßigkeiten beim

ICO festgestellt hatte.



Eine neue Revisionsstelle konnte er Urteilsbegründung des Gerichts

zufolge nicht gefunden werden, weil das Gründer-Team um die Trado

GmbH die entscheidenden ICO-Daten sowohl gegenüber dem Verwaltungsrat

als auch gegenüber dem Untersuchungsbeaufragten der Schweizer

Finanzaufsicht FINMA zurückhielt. Vor diesem Hintergrund sei auch

eine richterliche Ernennung der Revisionsstelle "nicht praktikabel,

zumal es ohne die von der Trado GmbH zurückbehaltenen Unterlagen

offensichtlich schlicht unmöglich ist." (Kantonsgericht Zug, ES 2018

317, S.5).



Daraus ergibt sich, dass die Weigerung der Gründer, die ICO-Daten

herauszugeben, letztlich zur Liquidierung der Gesellschaft geführt

haben.



Die Rückzahlungsquote für die Investoren hängt nach Einschätzung

des Aktionärs Quadrat Capital davon ab, ob das Konkursamt nur die

rund 86 Mio. im ICO platzierten Token als berechtigt anerkennt, oder

aber auch die zusätzlich von den Gründern ohne Zustimmung des

Verwaltungsrats geschaffenen 41 Mio. Token. Im ersten Fall könnte die

Auszahlungsquote deutlich über 90% liegen, im zweiten weit unter 60%.



Ein weiterer Faktor für die Auszahlung sind die von den Gründern

zurückbehaltenen Anlegergelder mit einem Volumen von bis zu 10 Mio.

Dollar. Zwei Prozesse führt die envion AG um diese Gelder, die seit

August im Auftrag der Schweizer Behörden gegen die Trado GmbH

fortgesetzt werden.



Als Aktionärin begrüßt die Quadrat Capital, dass das Vermögen der

envion AG nahezu vollständig erhalten werden konnte und nun zur

Verteilung an die Investoren bereit steht. Die Voraussetzung dafür

wurde durch die frühzeitige Entscheidung Verwaltungsrats Matthias

Woestmann geschaffen, die eingenommenen Kryptowährungen in US-Dollar

zu tauschen. Dadurch konnte das Kapital der Anleger vor den

dramatischen Kursverlusten der Kryptowährungen geschützt werden.





