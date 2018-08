Halle (ots) - Dass es nun eine solche technische Lösung gibt, verdient im Jahr 2018 freilich keinen großen Beifallssturm mehr. Auch wenn die Informatiker der Bundespolizei sicher eine gute Arbeit abgeliefert haben, so ist eine App im digitalen Zeitalter längst eine Selbstverständlichkeit. Ebenso bedarf es kaum einer Erwähnung, dass für eine derartige Neuerung natürlich auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen. Bitter stößt allenfalls auf, dass die Landespolizei an dem Projekt nicht beteiligt ist. Eine vergebene Chance.



