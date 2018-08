Bielefeld (ots) - Miele-Geschäftsführer Dr. Reinhard Zinkann, zugleich Vorstand der "Wirtschaftlichen Gesellschaft für Westfalen und Lippe", die den Internationalen Friedenspreis vergibt, hat den ehemaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan als Weltbürger gewürdigt. In einem Nachruf für die in Bielefeld erscheinende "Neue Westfälische" (Montagausgabe) hob Zinkann den Preisträger als Vorbild für verantwortlich denkende Menschen hervor. "Kofi Annan war ein Weltbürger. Einer, der durch seine Reden und sein tätiges Handeln auch über seine offizielle Amtszeit hinaus nachhaltig beeindruckt und angespornt hat", schreibt Zinkann. Durch sein Beispiel habe Annan für mehr Ausgleich und damit für ein friedliches Miteinander aller Menschen in einer für alle lebenswerten Welt gesorgt.



