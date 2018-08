Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ENVION - Rund 30.000 Anleger konnten nicht widerstehen: Bei 161 Prozent lag das Renditeversprechen der Envion AG im Januar. Für 100 Millionen Dollar kauften die Investoren beim Initial Coin Offering (ICO) sogenannte Tokens. Dem Berliner Start-up, das sein Geld mit dem ökologisch sauberen Schürfen von Kryptowährungen verdienen wollte, gelang damit einer der erfolgreichsten ICOs weltweit. Schmutzig wird es erst jetzt. Nach Handelsblatt-Informationen gab es nie einen Geschäftsbetrieb oder Umsatz. Envion-Chef Matthias Woestmann und sein Geschäftspartner Michael Luckow überziehen sich gegenseitig mit Klagen. (Handelsblatt S. 4)

KRONES - Krones, Hersteller für Verpackungs- und Abfülltechnik für Getränke, ist unverkäuflich. "Die Familie Kronseder als Mehrheitsaktionär gibt uns große Sicherheit", sagte Vorstandschef Christoph Klenk in einem Interview. Aufsichtsratschef Volker Kronseder fügt hinzu: "Die Firma ist unverkäuflich! Über diese Frage muss ich gar nicht nachdenken." Es wird der schwieriger werdende Welthandel beklagt. (SZ S. 16)

HIG - Der Gründer von "Hans im Glück" (HiG) ist ein Star der deutschen Gastroszene. Kaum jemand hat es geschafft, so schnell eine Kette aufzubauen. 56 Filialen gibt es bereits, regelmäßig eröffnen neue. 300 bis 500 Dependancen allein in Deutschland hat Thomas Hirschberger vor zwei Jahren in einem Handelsblatt-Interview als mögliches Ziel für seine Burgerkette ausgerufen. Der Gründer hat rechtzeitig den Boom der Fleischbrötchen erkannt und mit Restaurants im Birkenwäldchen-Style den Zeitgeist getroffen. Manches aber wächst bisweilen zu schnell. Vor wenigen Wochen ist die Gesellschaft GAB Grundstücksverwaltung bei der Imbisskette eingestiegen. Offiziell, um das Wachstum zu beschleunigen. Tatsächlich jedoch könnte das Geld des Investors vor allem dazu dienen, Verpflichtungen des Eigentümers und Gründers Hirschberger zu erfüllen. Unruhe gibt es schon länger. (Handelsblatt S. 16)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2018 00:21 ET (04:21 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.