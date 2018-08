Der kanadische Lithiumexplorer LSC Lithium Corp. (TSX-V: LSC; WKN: WKN: A2DNR6; ISIN: CA50219G1063) plant für die Weiterentwicklung seiner Top Projekte in Argentinien seinen Aktionären ein Angebot über insgesamt CAD 9,2 Mio. zu unterbreiten. Jeder Aktionär soll zu jeder Aktie in seinem Besitz 0,16142 an Rechten zum Erwerb eines Zusatzpaketes zum Preis von CAD 0,40 erhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...