Auch wenn sich die Aktie von Bayer zum Wochenschluss leicht erholen konnte, ist das Papier mit einem Minus von rund 16 Prozent im Wochenvergleich ganz klar der schwächste Wert im DAX. Grund des Kurseinbruchs der vergangenen Tage war die Furcht vor Milliardenrisiken durch Glyphosat-Prozesse in den USA, nachdem ein Gericht einem Krebspatienten Schadenersatzzahlung in dreistelliger Millionenhöhe zugesprochen hatte. Die Analysten der britischen Bank Barclays haben durchgerechnet, was es für Bayer bedeuten würde, wenn es bei der Strafe bleiben würde und die übrigen zigtausend Klagen zu Glyphosat zu ähnlich hohen Strafzahlungen führen würden. Ergebnis: rund 1,3 Billionen Euro.

