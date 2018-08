Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Air France-KLM nach der Ernennung des kanadischen Managers Benjamin Smith zum neuen Konzernchef auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,02 Euro belassen. Die bisherige Nummer zwei von Air Canada werde der erste Nicht-Franzose an der Spitze der Fluggesellschaft, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Glynn sprach insofern von einem wohl wagemutigen Versuch, das Unternehmen zu modernisieren. Die Anleger dürften den Schritt zwar begrüßen, allerdings könnten kritische Reaktion der Gewerkschaften auf die Personalie die Aktien kurzfristig stark schwanken lassen./la/fba Datum der Analyse: 17.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-08-17/21:31

ISIN: FR0000031122