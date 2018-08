EDAG Engineering Group AG: EDAG und EVELOZCITY arbeiten gemeinsam an der Zukunft der urbanen Mobilität DGAP-News: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge EDAG Engineering Group AG: EDAG und EVELOZCITY arbeiten gemeinsam an der Zukunft der urbanen Mobilität 20.08.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. EDAG und EVELOZCITY arbeiten gemeinsam an der Zukunft der urbanen Mobilität Arbon, 20. August 2018 EDAG, führender unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale Automobilindustrie wurde von EVELOZCITY mit umfangreichen Entwicklungsdienstleistungen beauftragt. EVELOZCITY's Ziel ist es, wettbewerbs- und leistungsfähige, vernetzte Elektrofahrzeuge für urbane Bedürfnisse zu designen, zu entwickeln und anzubieten. EDAG wird diese Mission mit ihrem einzigartigen Know-how in der Entwicklung der Mobilität der Zukunft unterstützen. "Ich freue mich sehr, EVELOZCITY als Kunden der EDAG begrüßen zu dürfen," führt Cosimo De Carlo, CEO der EDAG Gruppe aus. "Ich bin überzeugt, dass dieses Projekt der Beginn einer großartigen Partnerschaft sein wird, da beide Firmen eine gemeinsame Vision für die Mobilität der Zukunft haben." Über EDAG EDAG ist ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale Automobilindustrie. Das Unternehmen bedient führende nationale und internationale Fahrzeughersteller sowie technologisch anspruchsvolle Automobilzulieferer mit einem globalen Netzwerk von rund 60 Standorten in bedeutenden Automobilzentren auf der ganzen Welt. EDAG bietet komplementäre Ingenieurdienstleistungen in den Segmenten Vehicle Engineering (Fahrzeugentwicklung), Electrics/Electronics (Elektrik/Elektronik) und Production Solutions (Produktionslösungen). Diese umfassende Kompetenz erlaubt es EDAG, ihre Kunden von der ursprünglichen Idee zum Design über die Produktentwicklung und den Prototypenbau bis hin zu schlüsselfertigen Produktionssystemen zu unterstützen. Zudem betreibt das Unternehmen als Technologie- und Innovationsführer Kompetenzzentren für wegweisende Zukunftstechnologien der Automobilbranche: Leichtbau, Elektromobilität, Car-IT, integrale Sicherheit sowie neue Produktionstechnologien. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 717 Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT von 32,6 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte EDAG 8.404 Mitarbeiter (einschließlich Auszubildenden) in 19 Ländern. Kontakt: Public Relations Christoph Horvath Pressesprecher der EDAG Gruppe Telefon: +49 (0) 661- 6000 570 Mobil: +49 (0) 171- 8765 310 Mail: pr@edag.de www.edag.de Investor Relations Sebastian Lehmann Leiter Investor Relations Telefon: +49 (0) 611- 7375 168 Mobil: +49 (0) 175- 8020 226 Mail: ir@edag-group.ag ir.edag.de 20.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EDAG Engineering Group AG Schlossgasse 2 9320 Arbon Schweiz Telefon: +41 71 54433-0 E-Mail: ir@edag-group.ag Internet: www.edag.com ISIN: CH0303692047 WKN: A143NB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 710347 20.08.2018

