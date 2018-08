Ob es das Chartbild ist oder die Rahmenbedingungen: In den letzten Monaten beschleicht einen Investor das Gefühl, dass das US-Index-Flaggschiff Dow Jones keine wirklich solide Struktur aufweist. Der Weg in eine Eskalation des auch und womöglich gerade die USA selbst belastenden Handelskriegs wirkt zwar vorgezeichnet, aber immer wieder steigen die Notierungen des Index rapide an, wenn die Medien die Meinung schüren, man werde sich einigen.

