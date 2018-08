FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.08.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 21.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.08.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

PDG1 XFRA BMG7183G1015 PORTICO INT.H.SUB.HD-0025

CNE XFRA HK0257001336 CHINA EVERBRIGHT I.

BBH XFRA DE0005508204 DEUTSCHE BALATON AG O.N.

E2E XFRA CA2196361075 CORO MINING CORP.