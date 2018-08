FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EQN2 XFRA US29444U7000 EQUINIX INC. DL-,001 2.002 EUR

PW2 XFRA US7391281067 POWELL IND. INC. DL -,01 0.228 EUR

NHL XFRA GB00BWFY5505 NIELSEN HLDGS EO-,07 0.307 EUR

E905 XFRA DE000ETF9058 COMSTAGE 1-SDAX UCI.ETF I 0.569 EUR

E908 XFRA DE000ETF9082 COMSTAGE 1-TECDAX U.ETF I 0.177 EUR

R9C XFRA AU000000REA9 REA GROUP LTD. 0.396 EUR

E901 XFRA DE000ETF9017 COMSTAGE 1-DAX UCIT.ETF I 3.016 EUR

E903 XFRA DE000ETF9033 COMSTAGE 1-DIVDAX U.ETF I 5.483 EUR

E907 XFRA DE000ETF9074 COMSTAGE 1-MDAX UCI.ETF I 2.886 EUR

E950 XFRA DE000ETF9504 COMSTAGE 1-EO ST.50 U.E.I 0.964 EUR

1IP XFRA AU000000IPH9 IPH LTD 0.070 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.093 EUR

PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.065 EUR

C032 XFRA LU1104574725 COMST.-MSCI ITALY TRN I 3.022 EUR

C033 XFRA LU1104577314 COMST.-MSCI SPAIN TRN I 0.643 EUR

CK0 XFRA GB00BDCPN049 COCA-COLA EU.PA. EO -,01 0.260 EUR

25F XFRA US4195961010 HAVERTY FURNITURE DL 1 0.158 EUR

LHU XFRA US5255582018 LEMAITRE VASCULAR DL -,01 0.061 EUR

DNQA XFRA US29446M1027 EQUINOR ASA ADR/1 NK 2,50 0.202 EUR

E960 XFRA DE000ETF9603 COMSTAGE 1-ST.E.600 U.E.I 0.819 EUR