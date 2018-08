FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

C071 XFRA LU0378436363 COMS.-STX EU.600 M.UETF I 1.282 EUR

C070 XFRA LU0378436108 COMS.-S.E.600INSUR.UETF I 2.295 EUR

C069 XFRA LU0378436017 COMST.-S.E.600IG+S UETF I 1.897 EUR

C068 XFRA LU0378435985 COMS.-S.E.600 HLTH.UETF I 2.773 EUR

C067 XFRA LU0378435803 COMS.-S.E.600F.+B.U.ETF I 2.614 EUR

C066 XFRA LU0378435712 COMS.-S.EU.600 F.S.UETF I 2.601 EUR

C065 XFRA LU0378435639 COMS.-SX.E.600C.+M.UETF I 1.840 EUR

C064 XFRA LU0378435555 COMST.-S.E.600 CHE.UETF I 4.566 EUR

C063 XFRA LU0378435472 CS-STX E.600 BA.RE.UETF I 2.962 EUR

C062 XFRA LU0378435399 COMST.-S.E.600 BA.U.ETF I 1.407 EUR

C061 XFRA LU0378435043 COMST.-S.E.600 A+P UETF I 2.685 EUR

C060 XFRA LU0378434582 CS.-STX.EU.600 NR U.ETF I 2.191 EUR

C051 XFRA LU0378434236 COMS.-E.STOXX SD30 UETF I 1.709 EUR

C050 XFRA LU0378434079 COMST.-E.STOXX 50 U.ETF I 2.111 EUR

N9J XFRA KYG6382M1096 NAGACORP. LTD HD -,0125 0.022 EUR

MGK XFRA IL0010823123 MAGIC SOFTWARE ENT.IS-,01 0.136 EUR

HK2C XFRA HK0388045442 HONGKONG EXCH. (BL 100) 0.407 EUR

C024 XFRA LU0947415054 C.S.-FTSE CHINA A50 U.E.I 2.564 EUR

3P7 XFRA DK0060252690 PANDORA A/S DK 1 1.207 EUR

ZFS XFRA CA31660A1030 FIERA CAPITAL CORP. 0.133 EUR

GC6 XFRA CA22163N1069 COTT CORP. 0.053 EUR

CS6 XFRA CA1469001053 CASCADES INC. 0.027 EUR

C014 XFRA LU1033694362 C.-S+P 500 EO D.HD N.TR I 0.670 EUR

C025 XFRA LU1033694107 C.MSCI JAP.100P.D.HD EO I 0.258 EUR

B3O XFRA BMG657731060 NORDIC AMER.TANKER.DL-,01 0.018 EUR

BU3 XFRA BMG169621056 BUNGE LTD. DL -,01 0.439 EUR

NRM XFRA AU000000IAG3 INS.AUST.GRP 0.128 EUR

FXH XFRA AU000000FXJ5 FAIRFAX MEDIA LTD. 0.011 EUR

QCH XFRA AU000000CPU5 COMPUTERSHARE LTD. 0.134 EUR

K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.100 EUR

XFRA DE000HLB0ZY2 LB.HESS.-THR.IS.Z.E08A/13 0.002 %

C007 XFRA LU1033693638 COMSTAGE-MDAX UCITS ETF I 0.467 EUR

7TE1 XFRA US29286U1079 ENGIE BRASIL ENER. ADR 1 0.399 EUR

XFRA DE000HSH36J2 HSH NORDBANK MZC 2 13/19 0.000 %

19C XFRA IL0011259137 CAESARSTONE LTD. IS -,04 0.132 EUR