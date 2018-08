Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahresbericht 2018 DGAP-News: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahresbericht 2018 20.08.2018 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahresbericht 2018 * Konzernumsatz um 1,9 Mio. EUR auf 72,4 Mio. EUR gesteigert * EBIT auf 3,1 Mio. EUR verbessert, EBITDA mit 7,7 Mio. EUR etwas unter Vorjahr * Jahresprognose bekräftigt Bad Teinach-Zavelstein, 20. August 2018 - Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0006614001; DE0006614035) hat heute ihren Halbjahresbericht 2018 veröffentlicht. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres hat die Unternehmensgruppe ihren Konzernumsatz auf 72,4 Mio. EUR erhöht. Der Umsatzanstieg um 1,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahrszeitraum resultierte im Wesentlichen aus der positiven Absatzentwicklung der Kernmarken Teinacher, Krumbach und afri. Vor allem die Unternehmenssegmente Mineralwasser und Erfrischungsgetränke konnten erneut deutlich zulegen. Auch wenn sich der Saftbereich gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht rückläufig entwickelte, lagen alle Segmente des Konzerns im Berichtszeitraum über der vom Marktforschungsinstitut GfK kommunizierten Marktentwicklung. Der Rohertrag im Konzern konnte trotz eines überproportionalen Anstiegs des Materialaufwandes aufgrund von Preissteigerungen um 0,1 Mio. EUR auf 44,6 Mio. EUR leicht verbessert werden. Die Konzernergebniskennzahl EBITDA lag mit 7,7 Mio. EUR unter dem durch hohe sonstige betriebliche Erträge begünstigten Vorjahreswert (8,4 Mio. EUR). Das EBIT übertraf mit 3,1 Mio. EUR das Vorjahr (2,8 Mio. EUR) auf Grund unter Vorjahr liegender Abschreibungen. Das im ersten Halbjahr 2018 erwirtschaftete Konzernergebnis belief sich auf 1,5 Mio. EUR (Vorjahr: 1,8 Mio. EUR). Martin Adam, Geschäftsführer der Karlsberg International Getränkemanagement GmbH, persönlich haftende Gesellschafterin der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA: "Wir freuen uns sehr über die positive Absatzentwicklung und starke Positionierung unserer Kernmarken im Berichtszeitraum. Aufgrund dieser Entwicklung und des positiven Ausblicks für das zweite Halbjahr bekräftigen wir unsere bisherige Prognose für das Gesamtjahr." Im Geschäftsjahr 2018 rechnet die Geschäftsführung mit einem Anstieg des Konzernumsatzes im niedrigen einstelligen Prozentbereich und - trotz in 2017 enthaltener positiver Sondereffekte - einem EBIT und EBITDA auf Vorjahresniveau. Der Halbjahresbericht 2018 der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA steht ab heute auf der Unternehmenswebseite unter www.mineralbrunnen-kgaa.de als Download zur Verfügung. Über die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, gegründet 1923 in der Rechtsform der Aktiengesellschaft, ist ein börsennotiertes Markenunternehmen im alkoholfreien Getränkemarkt mit Sitz in Bad Teinach-Zavelstein/Baden-Württemberg. Aufbauend auf starken Regionalmarken in Süddeutschland (Teinacher, Krumbach, Hirschquelle u.a.) und nationalen Gastronomie- und Spezialitätenmarken (afri, Bluna, Niehoffs Vaihinger, Klindworth u.a.) bietet der Konzern als klassischer Markenanbieter im gehobenen Preissegment ein umfassendes Marken- und Produktportfolio in den Bereichen Mineralwasser, Heilwasser, Erfrischungsgetränke und Fruchtsäfte an. Mit 422 Mitarbeitern wurde im Geschäftsjahr 2017 ein Konzernumsatz von 142,1 Mio. EUR erwirtschaftet. Weitere Informationen unter www.mineralbrunnen-kgaa.de. Kontakt Public Relations Petra Huffer T: +49 (0)6841 105-803 Finanz- und Wirtschaftspresse Nicole Gotter T: +49 (0)7053 9262-220 E-Mail: investor.relations@mineralbrunnen-kgaa.de 20.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA Badstraße 41 75385 Bad Teinach-Zavelstein Deutschland Telefon: 07053 - 9262 0 Fax: 07053 - 9262 67 E-Mail: nicole.gotter@minag.de Internet: www.mineralbrunnen-kgaa.de ISIN: DE0006614001, DE0006614035 WKN: 661400, 661403 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart (Freiverkehr Plus) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 715425 20.08.2018

