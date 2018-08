Von Pietro Lombardi

PARIS (Dow Jones)--Der Baukonzern Vinci baut sein Asphaltgeschäft in den USA aus. Die Franzosen übernehmen eigenen Angaben zufolge für 555 Millionen US-Dollar die Sparte Asphalt Plants and Paving von der Lane Construction. Mit dem Kauf verstärkt die Vinci SA das eigene Straßenbaugeschäft, das bei der zum Konzern gehörenden Eurovia gebündelt ist. Durch den Deal verdoppele Eurovia das US-Geschäft und sei nun einer der größeren Asphalthersteller an der Ostküste. Lane Construction gehört zur italienischen Salini Impregilo SpA.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2018 02:41 ET (06:41 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.