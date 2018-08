Die Privatbank Berenberg hat die TAG Immobilien nach einer Informationsveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Finanzkennzahlen des Immobilienkonzerns dürften in der zweiten Jahreshälfte noch etwas stärker werden, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf den erwarteten weiteren Anstieg des Zinsdeckungsgrades aufgrund einer jüngst fällig gewordenen Rückzahlung einer Anleihe. Während dies die Kapazität für weitere Zukäufe verbessere, habe TAG klar gemacht, weiterhin Preisdiziplin walten lassen zu wollen./ck/zb Datum der Analyse: 20.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-08-20/10:01

ISIN: DE0008303504