Der Getränke- und Snack-Riese Pepsi kündigte am Montag Pläne an, den Getränkehersteller SodaStream für 3,2 Milliarden US-Dollar zu erwerben. Das in New York ansässige Unternehmen hat sich bereit erklärt, für die ausstehenden Aktien von SodaStream 144 US-Dollar pro Aktie zu zahlen. Derzeit kostet das Papier von SodaStream 129 US-Dollar. In den vergangenen vier ...

