Die Commerzbank hat das Kursziel für Hochtief anlässlich des Brückeneinsturzes von Genua von 155 auf 150 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die nun zunehmende Ungewissheit über die geplante Gemeinschaftsübernahme von Abertis durch Hochtief und den italienischen Mautstraßenbetreiber Atlantia dürfte die Hochtief-Aktie zunächst belasten, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn der Betreiber der Brücke in Genua, Autostrada, dem nun der Entzug der Straßenbetriebslizenz droht, gehört zum Großteil zu Atlantia./edh/ag Datum der Analyse: 20.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-08-20/10:32

ISIN: DE0006070006