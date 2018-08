Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML > angesichts der zu Ende gehenden Berichtssaison auf der "Conviction Buy List" bekräftigt. Das Kursziel liegt unverändert bei 221 Euro. Zwar indizierten jüngste Daten eine Verlangsamung des Wachstums auf dem Markt für NAND-Flashspeicherchips, doch der Anbieter von Lithographiesystemen sei in diesem Markt kaum vertreten, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibe optimistisch gestimmt hinsichtlich der Nachfrage-Dynamik bei ASML, die vor allem im Bereich EUV (Chips mit extrem ultravioletter Strahlung) tätig seien./ck/zb /ck Datum der Analyse: 20.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

