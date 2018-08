Unterföhring (ots) - SAT.1 dominiert die Late Prime und den Tag: Die dritte Ausgabe von "Promi Big Brother" legt zu und triumphiert mit großartigen 17,1 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) am späten Abend. SAT.1 ist mit sehr schönen 10,3 Prozent Tagesmarktführer am Sonntag.



Erfolg in der Nacht: Jochen Bendel und Melissa Khalaj legen weiter zu und lassen sixx mit fantastischen 6,1 Prozent für ihre "Promi Big Brother - Die Late Night Show" jubeln.



Das passierte an Tag 3 bei "Promi Big Brother"



Sophia Vegas Schwangerschaft sorgt für heftige Diskussionen, Neu-Einzug Umut Kekilli erobert die Damenherzen und im funkensprühenden Duell "Feuerball" erkämpft sich "Baustellen"-Daddy Alphonso Williams gegen seinen Kumpel Johannes Haller zum ersten Mal einen Platz in der "Villa". Für Johannes heißt es nach nur einem Tag im Luxus: zurück auf die "Baustelle". In der "Villa" ist die Freude zunächst groß als die Bewohner zwei weitere Gäste zu sich holen dürfen. Ihre Wahl fällt auf Nicole Belstler-Boettcher und Chethrin Schulze - und erneut nicht auf die schwangere Sophia Vegas. Doch für Silvia Wollny folgt die böse Überraschung des Abends auf dem Fuß: Im Blitzvoting schicken die Zuschauer die Elffachmama auf die "Baustelle".



Aktuelle Bewohner in der "Villa":



Castingshow-Sieger Alphonso Williams, "Marienhof"-Star Nicole Belstler-Boettcher, TV-Sternchen Chethrin Schulze, Star-Hellseher Mike Shiva



Aktuelle Bewohner auf der "Baustelle":



Mutter der Nation Silvia Wollny, Model und Frauenschwarm Johannes Haller, PS-Lady Caro Schumacher, Rosenkavalier Daniel Völz, Internet-Phänomen Katja Krasavice, Reality-Star Sophia Vegas, Leichtathletik-Europameister Pascal Behrenbruch, Ex-Fußballstar Umut Kekilli



"Promi Big Brother" - Freitag, 17. August bis Freitag, 31. August, täglich live in SAT.1 - jeden Freitag um 20:15 Uhr - täglich um 22:15 Uhr



Hashtag zur Show: PromiBB



