Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Linde z.U.e. auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Berichtssaison sei so gut wie beendet und der allgemeine Trend - überraschend starke Umsätze, gepaart mit Rückgängen beim operativen Ergebnis (Ebitda) - habe sich fortgesetzt, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Chemieunternehmen. Der Industriegasehersteller und Anlagenbauer Linde hingegen habe zu jenen gezählt, die beim Ebitda besonders überzeugt und die Markterwartung um mehr als 5 Prozent übertroffen hätten. Zu den Problemen bei der geplanten Fusion mit Praxair äußerte er sich dieses Mal nicht. Dazu hatte die UBS am 7. August geschrieben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Deal zu den vereinbarten Bedingungen abgeschlossen werden kann, durch die zusätzlichen kartellrechtlichen Hürden gesunken ist./ck/zb Datum der Analyse: 20.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-08-20/11:03

ISIN: DE000A2E4L75