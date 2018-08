Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Verbraucherpreise in der Eurozone (-0,3%/2,1%; Kernrate 1,1%) sind im Juli so stark wie seit fünf Jahren nicht mehr gestiegen, berichten die Analysten der Helaba.Inflationssorgen hätten deshalb aber nicht zugenommen. Nach einer sehr bewegten Woche mit vielerlei Brandherden sei an den internationalen Finanzmärkten aber dennoch keine Entspannung aufgekommen. Am Ende sei die Zuversicht gewachsen, dass sich die Parteien im Handelskonflikt zwischen USA und China doch annähern könnten. ...

