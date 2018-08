Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die ausgeprägt pro-russische Haltung des US-Präsidenten Trump bei dem Gipfeltreffen mit seinem Kollegen Putin in Helsinki am 16. Juli hat in den USA eine Empörungswelle ausgelöst, die nun in der Androhung umfassender neuer Sanktionen mündet, so die Analysten der DekaBank. ...

