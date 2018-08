Die Aktie von Geely hat in den vergangenen Handelssitzungen einige Tiefschläge wegstecken müssen. Nun ist es am Freitag zu einem Schlusskurs gegeben, der eigentlich nur eine Richtung zulässt - nach unten. Der Wert könnte nach einem Minus von 9 % binnen einer Woche und einem Gesamtabschlag von 19 % in einem Monat nun deutlich absacken. 1,68 Euro sind zwischenzeitlich als tiefster Kurs der zurückliegenden 12 Monate am 15. August schon markiert worden. Darunter warten nun die Notierungen in Höhe ... (Frank Holbaum)

