Im Vorfeld der für Mittwoch angekündigten Zahlenvorlage der CA Immo für das erste Halbjahr 2018 haben die Analysten der Baader Bank ihre Anlageempfehlung für die Aktien des Immobilienkonzerns von "Buy" auf "Hold" gesenkt. Das Kursziel wurde 29,0 auf 33,0 Euro nach oben gesetzt.

Die Erhöhung auf 33,0 Euro beruht auf leicht höheren Schätzungen für die in der Immobilienbranche wichtige Kennzahl Funds from Operations (FFO) sowie auf Korrekturen nach oben bei der Prognose für den Nettovermögenswert (NAV), schreiben die Baader-Analysten Andre Remke und Maximilian Gerber in ihrer neuen Analyse. Sie halten die CA Immo für hoch professionell und am Markt gut positioniert.

Allerdings sei die Aktie bereits beinahe angemessen bewertet. Seit Jahresbeginn sei sie bereits um 23 Prozent gestiegen, schreiben die Analysten weiter. Die aktuelle Dividendenrendite von 2,7 Prozent sei zu niedrig, um das fehlende Kurspotenzial zu kompensieren.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 1,77 Euro für 2018, sowie 1,95 bzw. 2,12 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,85 Euro für 2018, sowie 0,90 bzw. 1,00 Euro für 2019 bzw. 2020.

Am Montag gegen Mittag notierten die CA-Immo-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,69 Prozent bei 31,46 Euro.

