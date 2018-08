Saudi-Arabiens Staatsfonds PIF, mit dessen Hilfe Elon Musk Tesla vom Aktienmarkt nehmen will, befindet sich nach Informationen von Reuters auch in Gesprächen mit dem Elektroauto-Startup Lucid Motors. Der Staatsfonds könnte demnach mit einer Investition von mehr als einer Milliarde Dollar eine Mehrheitsbeteiligung an Lucid erwerben. Sollte der Deal zustande kommen, würde PIF zunächst 500 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...