cyan AG schließt Partnerschaft mit AliasLab S.p.A. für gemeinsame Lösungen zur Erfüllung der erhöhten Sicherheitsstandards aus der Payment Service Directive 2 (PSD2) DGAP-News: cyan AG / Schlagwort(e): Kooperation cyan AG schließt Partnerschaft mit AliasLab S.p.A. für gemeinsame Lösungen zur Erfüllung der erhöhten Sicherheitsstandards aus der Payment Service Directive 2 (PSD2) 20.08.2018 / 12:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. cyan AG schließt Partnerschaft mit AliasLab S.p.A. für gemeinsame Lösungen zur Erfüllung der erhöhten Sicherheitsstandards aus der Payment Service Directive 2 (PSD2) München / 20. August 2018. cyan AG und AliasLab S.p.A. werden künftig gemeinsam eine Sicherheitslösung im wachsenden Markt für Authentifizierungssysteme im Online-Banking und in Payment-Systemen anbieten. Dazu erweitern cyan und AliasLab das bestehende Produkt "Strong Authentication" von AliasLab um ein Risk-Management-Modul von cyan. Im Zuge der europäischen Payment Service Directive 2 (PSD2) sind europäische Banken verpflichtet, Authentifizierungsmechanismen wie SMS-Einmalpasswörter, physische Tokens, Stimm- oder Gesichtserkennung in ihre Online-Banking- und Payment-Systeme zu implementieren. Das Risk-Management-Modul von cyan erlaubt es AliasLab, die optimalen Authentifizierungsmechanismen auf Basis der individuellen Bedrohungslage von Endkunden auszuwählen und so die Nutzung von Online-Banking bestmöglich und effizient abzusichern - je höher die Bedrohungslage des Endkunden, desto komplexer und umfangreicher die Authentifizierungsmethoden. Die individuelle Bedrohungslage wird von cyan aus den GPS-Daten, Bewegungsprofilen und dem Nutzungsverhalten ermittelt. Peter Arnoth, CEO der cyan: "Wir freuen uns sehr, mit AliasLab, einem der führenden Anbieter für payment security, weltweit kooperieren zu dürfen und gemeinsam eine Sicherheitslösung für die unmittelbar anstehende PSD2-Direktive anbieten zu können. Das Timing könnte nicht günstiger sein." Die gemeinsame Lösung von cyan und AliasLab ermöglicht Banken und anderen Finanzinstituten die einfache Erfüllung der Vorgaben aus PSD2. Es konnten bereits 2 namhafte Kunden in Italien für diese gemeinsame Lösung gewonnen werden - weitere Banken haben ihr Interesse bekundet und stehen teilweise kurz vor dem Abschluss. Über AliasLab AliasLab wurde 1984 gegründet und hat sich zum Marktführer in der Entwicklung hochinnovativer Softwarelösungen entwickelt. In den letzten Jahren konzentrierte AliasLab sich vor allem auf starke Authentifizierungslösungen, elektronische Signaturen und mobile Zahlungen - sowohl im Heimatmarkt als auch international. Seit 2016 ist AliasLab Teil der TeamSystem-Gruppe, einem der führenden europäischen Anbieter von Management / ERP-Software und Trainingsdienstleistungen. Über cyan: Die cyan AG ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten White-Label IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der IT-Sicherheit. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie staatliche Institutionen. Mit der im Juli 2018 erfolgten Übernahme von I-New wurde cyan zu einem One-Stop-Shop für MVNOs weltweit. Heute zählt die Unternehmensgruppe mehr als 40 internationale MVNOs mit rund 5,5 Mio. Endkunden zu ihren Vertragspartnern. Die Lösungen von cyan können problemlos in die bestehende Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und durch ein Revenue-Share-Modell an den Markt gebracht werden. Durch die vollständige Integration in die Umgebung des Kunden wird so auch der Datenschutz gewährt. Die cyan AG betreibt ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum und unterhält enge Verbindungen zu Universitäten, internationalen Forschungsinstituten, Sicherheitsorganisationen, Finanzinstituten sowie zu sozialen Organisationen. Die intensive Zusammenarbeit gewährleistet die frühzeitige Erkennung von Trends und technischen Entwicklungen zur Integration in cyan-Produkte. Sitz der Holding ist in München. Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit. Pressekontakt Frank Ostermair Better Orange IR & HV AG Tel. +49 89 88 96 906 14 frank.ostermair@better-orange.de Investorenkontakt cyan AG Michael Sieghart, CFO michael.sieghart@cyansecurity.com 20.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Sprache: Deutsch Unternehmen: cyan AG Friedrich-Herschel-Strasse 5 80679 München Deutschland Internet: www.cyansecurity.com ISIN: DE000A2E4SV8 WKN: A2E4SV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange

