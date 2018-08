Unterföhring (ots) -



20. August 2018. Wer hat die (Schnüffel-)Nase vorn? In der neuen SAT.1-Serie "Der Bulle und das Biest" (AT) gehen zwei Alphatiere auf Verbrecherjagd: Polizeikommissar Elias Decker (Jens Atzorn) und Bullmastiff Rocky. Bantry Bay Productions GmbH produziert zehn Folgen der Action-Komödie um einen Polizisten und seinen Hund in Berlin. Yvonne Weber, Redaktionsleitung Deutsche Fiction: "Mit Erfolgs-Produzentin Gerda Müller konnten wir einen Profi gewinnen, der sich mit begehrter Serie und SAT.1 auskennt, wie kein anderer. 'Der Bulle und das Biest' greift das Erfolgsrezept des Hunde-Polizisten-Teams auf, setzt allerdings noch eine deutliche Schippe Coolness, Schnelligkeit, Männlichkeit und Konkurrenzkampf drauf." Und Hauptdarsteller Jens Atzorn kann den Drehstart am 21. August kaum erwarten: "Ich freue mich sehr auf die Serie, weil ich schon immer einen Kommissar spielen wollte. 'Der Bulle und das Biest' verbindet Spannung und Action mit einer guten Prise Humor. Eine besondere Herausforderung wird es, die Stimmung einer Szene auf den Punkt zu bringen. Hunde sind, auch wenn sie gutes Training hatten, ein bisschen wie Kinder: Sie haben ihren eigenen Kopf!"



Zum Inhalt:



Der eine ist cool, sein Partner ist cooler. Der eine ist stur, sein Partner ist sturer. Der eine beißt sich gern fest, sein Partner beißt gern fester: Polizeikommissar Elias Decker (Jens Atzorn) und Bullmastiff Rocky sind sich ähnlicher, als der erste Blick vermuten lässt. Anfangs waren die beiden Alphamännchen Kontrahenten - jetzt arbeiten und leben sie in einer Zweckgemeinschaft. Denn eigentlich sollte Rocky eingeschläfert werden, nachdem er bei einem Einsatz einen Polizisten angefallen hat - ausgerechnet Elias Decker. Doch Elias erkennt schnell, dass das Biest, das ihn eben noch in seine empfindlichste Zone gebissen hat, ihn bei kniffligen Mordfällen auf die richtige Spur bringen kann. Und so beginnt mit einem bissfesten Magic Moment die spannungsgeladene Beziehung zwischen Mensch und Hund. Zusammen mit Elias' Kollegin Caro (Franziska Wulf) beweisen die beiden Draufgänger den richtigen Riecher und eine gehörige Portion Sturheit bei der Lösung von haarigen Mordfällen. Nach Feierabend konkurrieren sie um die Aufmerksamkeit von Elias' schöner Nachbarin Sarah (Nora Huetz). Dabei scheint Rocky zunächst der größere Frauenversteher zu sein ...



+++ Produktion: Bantry Bay Productions GmbH +++ Produzenten: Gerda Müller, Jan Kromschröder, Lasse Scharpen +++ Regie: Hanno Olderdissen u.a. +++ Autoren: Felix Binder, Malte Welding, Thomas Sieben u.a. +++ Kamera: Marco Uggiano +++ Redaktion SAT.1: Anna Süßmuth +++ Drehzeit: 21. August bis voraussichtlich Mitte Januar 2019 +++ Drehort: Berlin +++



