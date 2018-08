Aktien von Talanx haben am Montag mit zeitweise fast 2 Prozent Kursgewinn zu den besten Versicherern in Europa gezählt. Zuletzt hängten sie mit plus 0,8 Prozent den MDax immer noch ab. Am Freitag waren sie noch den tiefsten Stand seit März 2017 gefallen.

Analyst Jochen Schmitt von der Privatbank Metzler gab nun seine Verkaufsempfehlung auf, nachdem sein Kursziel von 31 Euro erreicht wurde. Er stockte seine Ergebnisschätzungen leicht auf und hält den Konzern für solide kapitalisiert./ag/fba

ISIN DE000TLX1005

AXC0097 2018-08-20/12:39