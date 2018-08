Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für die Auftragseingänge in der Rüstungssparte um 10 Prozent angehoben, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Aktienkurs seien nur kurzfristige Risiken in der Autozuliefer-Sparte eingepreist, aber nicht das langfristige Auftwärtspotenzial im Rüstungssegment./ck/ajx Datum der Analyse: 20.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-08-20/12:48

ISIN: DE0007030009