FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemiekonzern Evonik nimmt erneut Geld in die Hand zur Erweiterung seiner Kapazitäten für Kieselsäuren. Evonik Industries werde mit der chinesischen Wynca ein Joint Venture gründen, das pyrogene Kieselsäure produzieren und unter dem Namen Aerosil vertreiben werde, teilte die Gesellschaft mit.

Die Essener werden einen Anteil von 60 Prozent halten und sich entsprechend an der geplanten Investition im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag beteiligen. Das Joint Venture, Evonik Wynca (Zhenjiang) Silicon Material Co Ltd, plane den Bau einer Produktionsanlage im Zhenjiang New Material Industry Park in der Provinz Jiangsu mit einer jährlichen Produktion von 8.000 Tonnen. Sie soll 2021 in Betrieb genommen werden. Das Vorhaben muss noch von den zuständigen Unternehmensorganen sowie Behörden genehmigt werden.

Pyrogene Kieselsäure findet in transparenten Silikonen, Lacken und Farben, modernen Kleb- und Dichtstoffen sowie nicht brennbaren, hochleistungsfähigen Isolationsmaterialien Anwendung.

Im vergangenen Sommer hatte Evonik in den Ausbau der Kapazitäten für pyrogene Kieselsäuren im belgischen Antwerpen investiert. Der Anlagenkomplex soll im Sommer 2019 in Betrieb gehen. Zudem wird unter anderem auch in Deutschland und den USA gefertigt.

Laut Evonik wächst der weltweite Markt für pyrogene Kieselsäure mit etwa 5 Prozent jährlich. In China werde das Material vor allem von der Silikonindustrie für Kleb- und Dichtstoffe in Gebäuden und Fahrzeugen sowie für Gelbatterien, die unter anderem in elektrischen Fahrrädern zum Einsatz kommen, nachgefragt. Asien und insbesondere China sind laut Claas Klasen, Präsident der Evonik-Region Asien/Nordpazifik, wichtige Wachstumsregionen für Evonik.

