Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Neutral" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die Berichtssaison sei so gut wie beendet und der allgemeine Trend - überraschend starke Umsätze, gepaart mit Rückgängen beim operativen Ergebnis (Ebitda) - habe sich fortgesetzt, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Chemieunternehmen. Zusätzlich zu Preissteigerungen für Rohstoffe hätten zahlreiche Unternehmen mit allgemeinem Kostendruck zu kämpfen. Das habe auf die Margen gedrückt./ck/ajx Datum der Analyse: 20.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-08-20/13:08

ISIN: DE000SYM9999