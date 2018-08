Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide auf "Neutral" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Die Berichtssaison sei so gut wie beendet und der allgemeine Trend - überraschend starke Umsätze, gepaart mit Rückgängen beim operativen Ergebnis (Ebitda) - habe sich fortgesetzt, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Chemieunternehmen. Der französische Industriegase-Hersteller Air Liquide habe zu den Konzernen gezählt, die beim Ebitda enttäuscht hätten./ck/ajx Datum der Analyse: 20.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-08-20/13:09

ISIN: FR0000120073