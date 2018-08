Gablitz (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine 95% Anleihe (ISIN DE000PR8EZQ9/ WKN PR8EZQ) der BNP Paribas auf den EURO STOXX Select Dividend 30-Index (ISIN CH0020751589/ WKN A0C4HG) vor.Vor fünf Jahren habe der EURO STOXX Select Dividend 30-Index im Bereich von 1.500 Punkten notiert. Seit damals habe der Index, der sich nunmehr bei 1.970 Punkten aufhalte, mehr als 30 Prozent zugelegt. Somit befänden sich Anleger, die vor fünf Jahren mittels eines Index-Zertifikates oder eines ETFs in den Index investiert hätten mit etwa 30 Prozent im Plus. Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich der Index der Dividendenriesen auch in den nächsten Jahren positiv entwickeln werde, die aber das zweifellos vorhandene Risiko eines Indexrückganges minimieren wollten, könnte die Investition in die neue 95% Anleihe mit Cap der BNP interessant sein. ...

