Original-Research: Medigene AG - von EQUITS GmbH Einstufung von EQUITS GmbH zu Medigene AG Unternehmen: Medigene AG ISIN: DE000A1X3W00 Anlass der Studie: Guidance 2018; Entwicklungsfortschritte Empfehlung: Kaufen seit: 30.08.2017 Kursziel: 23,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: keine Analyst: Thomas Schiessle Krebsmedikamente (CAR-T's) übertreffen US-Erwartungen ??" EU-Erstzulassungen für CAR-T's von GILEAD und NOVARTIS ??" MEDIGENE beginnt Studie Das Feld der Krebs-Immuntherapie bleibt auch nach den spektakulären Firmenübernahmen sehr dynamisch und produziert in der Tat positiven Newsflow. Die Umsätze mit ??zYescarta®", der CAR-T-Zelltherapie von GILEAD, betrugen im Q2/18 bereits US$ 68 Mio. und übertrafen damit die Konsensschätzung - und stiegen über den Q1/18-Wert von US$ 40 Mio. Die Vorbereitungen für die Behandlung von Blutkrebspatienten in der EU laufen auf Hochtouren, dort sollen zum Jahresende mehr als 20 Behandlungsstützpunkte - nach erfolgter Marktfreigabe ??" ihre Arbeit beginnen. Auch für 'Kymriah®' von Novartis, die weltweit erste zugelassene CAR-T-Therapie, steht die Marktfreigabe in der EU an. Es wird sehr spannend sein den direkten Vergleich der beiden Krebsbehandlungen in der EU zu beobachten. Zumal zuletzt das Novartis Zelltherapeutika weit unter den Umsatzerwartungen der Analysten blieb. Und bei MEDIGENE? Der Start der Phase I/II Studien des TCR-Führungsprojekts MDG1011 ist erfolgt, darüber berichtete das Management ausführlich in der Telefonkonferenz am 07.08.2018. Die Patientenrekrutierung hat begonnen und soll beschleunigt werden. Der Fahrplan für das TCR-Führungsprojekt MDG1011 scheint uns unverändert valide. Erste klinische Hinweise zur Sicherheit von MDG1011 werden richtungsweisend sein. Das erste Halbjahr 2018 verlief plankonform und mit dem ersten Erfolgsmeilenstein aus der BLUE-Kooperation sehr erfreulich. Die Guidance wurde entsprechend angepasst. Die H1/18-Einnahmen stiegen um 12 % ggü. Vj. auf EUR 5,5 Mio. Die Lohnliste wuchs um 9 % auf 96 FTI und der Personalaufwand sank leicht. Die F&E-Kosten stiegen zeitgleich um 17 % auf EUR 8,7 Mio. Der Cashflow-Abfluss reduzierte sich auf EUR 1,5 Mio.; der Cash-Bestand stieg auf EUR 80,8 Mio. Das EPS: EUR -0,32 verbesserte sich leicht zum Vorjahr (H1/17: EUR -0,36). Wir erhöhen den Zielkurs auf EUR 23,50 und empfehlen die Aktie zum Kauf. Auch die Mitbewerber von Medigene im TCR-Feld, wie bluebird bio, Adaptimmune Therapeutics, Bellicum Pharma, konnten durchaus positive Meldungen generieren. Ihre analytische Bewertung stieg ebenfalls, die Aktienkurse korrigierten unterdessen. Die vollständige Analyse zu Medigene AG sowie weitere Aktienanalysen, Meinungen und Peer-Vergleiche finden Sie unter www.equits.com [[LEFT] ]........................................................................... ............................................................................ ....................................................................... .... ...... Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.equits.com/research-reports Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16837.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.equits.de. Kontakt für Rückfragen Thomas J. Schießle (Analyst und Geschäftsführer) EQUI.TS GmbH Am Schieferstein 3 60435 Frankfurt am Main Germany T: +49 (0) 69 95 45 43 60 F: +49 (0) 69 95 45 43 61 www.equits.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

