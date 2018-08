Rocket Internet: Ist das Glas halb voll oder halb leer?

Am Montag stand unter anderem die Startup-Schmiede Rocket Internet (WKN: A12UKK / ISIN: DE000A12UKK6) im Fokus. Im Fall des MDAX-Unternehmens wussten Anleger nicht so recht, ob sie das Glas als halb voll oder halb leer betrachte sollten. Was war passiert?

Mit CFO Peter Kimpel wird ein Mann Rocket Internet verlassen, der in den vergangenen Jahren an den wichtigsten Finanz-Deals, darunter auch dem Börsengang, mitgewirkt hat. Anfang Oktober wird der ehemalige Investmentbanker von Goldman Sachs Rocket Internet verlassen.

