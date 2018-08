Am Montag gibt es zwei neue Analystenstimmen zur Bayer Aktie, die sich aktuell etwas von ihrem jüngsten Kurseinbruch erholen kann. Im Montagshandel erreicht das Papier in der Spitze bisher 81,10 Euro und liegt am frühen Nachmittag bei 80,57 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...