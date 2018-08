In der Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China steigen Anleger wieder in die internationalen Aktienmärkte ein. Dax und EuroStoxx50 legten am Montag jeweils ein knappes Prozent auf 12.324 beziehungsweise 3394 Punkte zu. Die Terminkontrakte auf die US-Indizes deuteten auf eine freundliche Eröffnung der Wall Street hin.

